İstanbul'da camilerde ramazanın son cuması kılındı

İstanbul'daki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Fatih, Taksim, Ayasofya, Çamlıca, Eyüpsultan başta olmak üzere kentteki tüm camiler, ramazan ayının son cumasını kılmak için gelen vatandaşlarla dolup taştı.

Taksim Camisi'nde de cemaat cuma namazında tamamen doldururken bazı vatandaşlar bahçede namaz kıldı.

Cami İmamı Yakup Aktaş hutbesinde, Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde olduklarını ve bayramın esenliğine ulaşmaya sayılı günlerin kaldığını belirterek, bu günlerin cehennem azabından kurtuluş günleri olduğunu aktardı.

Aktaş, bu günlerin, Allah'ın bin aydan daha hayırlı kıldığı kadir gecesini içinde barındıran fırsat günleri olduğunu ifade ederek, hutbesinde şunları söyledi:

"Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece, Kadir gecesini idrak edeceğiz inşallah. Kadir gecesi, Cenabıhakk'ın 'Oku' emriyle başlayan ilahi fermanının insanlıkla buluştuğu vuslat gecesidir. Cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet gecesidir. Mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp günahların affedildiği arınma gecesidir." ifadelerini kullandı.