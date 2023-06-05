İstanbul'da Çalıntı Motosiklet Operasyonu: Mağdurlar Motosikletlerine Kavuştu

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi. Operasyonda daha önceden 23 adet suç kaydı bulunan motosiklet tamircisi Rıdvan F.A.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletleri çalıp motosiklet tamircisi Rıdvan F. A.'ya getiren şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

İSTANBUL -(Ek bilgi ve görüntülerle)İSTANBUL'DA ÇALINTI MOTOSİKLET OPERASYONU: MAĞDURLAR MOTOSİKLETLERİNE KAVUŞTU

Ali AKSOYER- Murat KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ile motor numaraları taşlanmış motosiklet motoru blokları, çok sayıda çalıntı motosiklet parçası ele geçirildi. Operasyonda daha önceden 23 adet suç kaydı bulunan motosiklet tamircisi Rıdvan F.A.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletleri çalıp motosiklet tamircisi Rıdvan F. A.'ya getiren şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

ÇOK SAYIDA ÇALINTI MOTOSİKLET VE MOTOSİKLET PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon yapıldı. Opoerasyonda Sancaktepe'de çok sayıda çalıntı motosikletin bulunduğu bir depoya baskın d-düzenlendi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri depoda yaptıkları aramada 11 adet parçalanmayı bekleyen çalıntı motosiklet, 14 adet üzerindeki seri numaraları taşlanarak silinmiş motosiklet motoru blokları, çalıntı olduğu değerlendiren çok sayıda motosiklet parçası, motor ve şase numarası yazmakta kullanılan numaratör ve GPS sinyal kesici olduğu değerlendirilen bir cihaz ele geçirildi.

MOTOSİKLET ÇALMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin motosiklet çaldıgı anların görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde park eden bir motosikletin yanına yaklaşan şüphelilerin, sahibinin yanından ayrılmasının hemen ardından motosikleti çaldığı anlar görülüyor.

MOTOSİKLET TAMİRCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı motosikletlerle ilgili motosiklet tamircisi Rıdvan F.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden çeşitli suçlardan 23 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Rıdvan F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLETLERİNE KAVUŞTULAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu sonucu ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi. Motosikleti çalınan Onur Uyandı "Akşam motosikletimi evin önüne bıraktım. Sabah uyandığımda motosikletinin olmadığını fark ettim. Polise haber verdim. Oto hırsızlığı büro amirliği titiz bir çalışma yaparak, 15 günün ardından bulundu. Motoskleti çok sağlam bir şekilde canı gönülden teşekkür ederim" dedi. Uyandı motosikletini polis ekiplerinden teslim aldı.

"DİSK KİLİDİNE GÜVENMESİNLER"

Motosikleti iş yerinin önünden çalınan Fatih Karaman ise, "Motosikletim daha 1 senelikti . Alalı 1 sene olmuştu. Sigortasını yenileyeli çok kısa bir süre geçmişti. Çalışıyorum iş yerimin önünden çalındı. Gerçekten çok müşkül bir zamanda bulundu. Polis ekipleirne çok teşekkür ediyorum. Çok üzüntü içerisindeydik. Bununla ilgili mağdur olan çok insan var. Minnetlerimi ifade etmeye kelimeler yetmiyor. Disk kilidi vardı üzerinde ona güvendim zincir kilidi de vardı ona güveniyordum. O gün işe giderken, geç kalmıştım dik kilidine güvendim hata yaptım. Buradan diğer motosiklet sahiplerine sesleniyorum disk kilidine güvenmeyin. Benim motosikletimi çalmaları 1 dakikadan kısa sürdü. Gece iki üç saatlerini çok sessiz sakin olduğu için seviyorlar. " diye konuştu.