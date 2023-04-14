İstanbul'da Çalıntı Araç ve Motosikletle 103 Olaya Karıştılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 50'ncisi yapılan 'Kökünü Kurutma' operasyonun ardından açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında, kırmızı bültenle aranırken aylar önce İtalya'da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği şebekeye yönelik bu sabah İstanbul'da operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soylu konuşmasında iki kademeleri olarak yapılan operasyonda 161 şüpheliden 131'inin yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti. Soylu konuşmasında, "Suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken aylar önce İtalya'da yakalanan ve İtalyan devletinin gözetimi altında bulunan bir suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda bu sabah itibariyle 161 şüpheliden 131'i gözaltına alındı. 2 kademede gerçekleşen operasyonda, 7 kalaşnikof, 20 tabanca, 6 tüfek, 2 çelik yelek ve birçok suikast ve suç aleti ele geçirildi" dedi.

Öte yandan örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan'ın, Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli kuran kursu hocasının, Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in, Şişli'de Jovan Vukotic'in, Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosiklet işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinden, 7 adet Ak-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomatik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.