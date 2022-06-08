İstanbul'da çalınan tır dorsesi Kayseri'de bulundu - Haberler

İstanbul'da çalınan tır dorsesi Kayseri'de bulundu İstanbul'da yaklaşık 2 yıl önce çalınan tır dorsesi oto hırsızlık polisleri tarafından Kayseri'de bulundu. İstanbul'da yaklaşık 2 yıl önce çalınan tır dorsesi oto hırsızlık polisleri tarafından Kayseri'de bulundu. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgeyle kente getirildiği değerlendirilen tır ve dorselerle ilgili çalışmada, plakasız bir dorsenin kriminal incelemesi sonucu 2020 yılında İstanbul'da çalındığını tespit etti. Dorse, polis tarafından sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Kayseri Güncel Haberler

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