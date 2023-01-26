İstanbul'da çakar denetiminde yaklaşık 16 milyon lira ceza kesildi

İSTANBUL'da 25 gün boyunca yapılen denetimlerde, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yaklaşık 16 milyon lira para cezası kesildi. 3 araç 15 gün trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yaptı. Denetimlere İstanbul geneli 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 polis katıldı. 1 Ocak ve 25 Ocak tarihleri arasında toplam 4 bin 270 aracın kontrol edildiği denetimlerde 165 araca yetkisiz çakar, tepe lambası ve siren bulundurmaktan 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü yaptıkları tespit edilen 10 araca ise 436 lira ceza uygulandı. 25 gün boyunca yapılan denetimlerde toplamda 15 milyon 784 bin 872 lira ceza uygulandı.