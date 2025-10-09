İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 4 Milyondan Fazla Hap Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.Ekiplerin çalışmaları sonucu 11 şüpheli gözaltına alındı.