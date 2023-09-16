İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 20 kilogram skunk ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 kilogram skunk, 18 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı ve 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 20 kilogram skunk, 18 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüphelilerin yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde 'Torbacıölara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda şüphelilerin kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi.

Uyuşturucunun bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine belirlenen adresler ile nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 kilogram skunk, 18 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ve 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.