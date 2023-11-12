İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 18 kilo Skunk ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar'da düzenlediği operasyonlarda, 18 kilo Skunk, 13 gram eroin, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo kokain, 1 kilo Afyon sakızı ve 90 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda, 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar'da düzenlediği operasyonlarda,18 kilo Skunk, 13 gram eroin, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo kokain, 1 kilo Afyon sakızı ve 90 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda, 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde, 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı, uyuşturucu madde depolandığı öğrenilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş, 8 kilo Skunk, 13 gram eroin, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo kokain, 1 kilo Afyon sakızı ve 90 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan E.G., Ş.Ö., M.H.A., S.A., E.C.G., M.S., H.K., İ.K., D.Y., H.K., A.A., İ.H.D., D.A., N.M.A., İ,A. ve Ö.Ö. isimli 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

71 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.