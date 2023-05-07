İstanbul'da Büyük Miting Yapıldı, Erdoğan 1.7 Milyon Katılım Açıkladı
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Cumhur İttifakı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul'un 39 ilçesinden vatandaşlar alana akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.
Cumhur İttifakı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul'un 39 ilçesinden vatandaşlar alana akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı miting için İstanbul'un 39 ilçesinden 10 bin otobüs ile vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne getiriliyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmek isteyen vatandaşlar, karayolunun yanı sıra Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattını da kullanıyor. Özel araçlarıyla alana gelmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Avrupa Yakası'nda birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar güvenlik noktalarında yapılan aramaların ardından alana giriş yaptı. Metro ile gelenler ise sloganlar atarak alana girdi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri hoparlör ile seçim müzikleri çalarken, bazıları ise Türk Bayrağı ve Ak Parti bayraklarıyla alana girdikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge katılanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.
"2 MİLYONA YAKLAŞACAĞIZ BU SEFER"Mitinge gelen Yasin Kara, "İlk mitingim, buraya gelmeyi kendime vazife olarak gördüm. İnşallah vatanımız milletimiz için iyi olacak temennimiz o. Sultangazi'den buraya trafik var. Daha bir saat var mitinge tahminim 2 milyona yaklaşacağız bu sefer. Yenikapıyı geçeceğiz diye umut ediyorum" dedi.
"14 MAYIS YÜZDE 53 İLE 1453 YAPACAĞIZ İNŞALLAH"Filiz Demir ise "Atmosfer çok güzel çok çoşkulu. İnsanlar akın akın geliyor. Bizde Kartal'dan geldik buraya. Allah'ım Cumhurbaşkanımıza zafer nasip etsin İnşallah. Allah PKK'lılara nasip etmesinö ifadelerini kullandı. Sema Gülergöz ise, Beylikdüzü'nden geldiğini belirterek, "Çok mutluyum, bugün bayram. Gece uyuyamadım. Çocuklar bayram gecesi yatamaz ya bende yatamadım. 14 Mayıs yüzde 53 ile 1453 yapacağız inşallah" diye konuştu.
Görüntü dökümü:----------------------Miting alanına slogan atarak gelenler-Miting alanına gidenlerden detay-Dombıra şarkısına açarak alana giden vatandaş-Alana pankartlarla gidenlerden detay-Alana bayraklarla gidenlerden detay-Miting alanında namaz kılanlardan detay-Yasin Kara röp-Filiz Demir röp-Sema Güleryüz röp-Barikatların yanında oturanlardan detay- İstanbul