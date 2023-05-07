İstanbul'da Büyük Miting Yapıldı, Erdoğan 1.7 Milyon Katılım Açıkladı

Cumhur İttifakı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul'un 39 ilçesinden vatandaşlar alana akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul'un 39 ilçesinden vatandaşlar alana akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı miting için İstanbul'un 39 ilçesinden 10 bin otobüs ile vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne getiriliyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmek isteyen vatandaşlar, karayolunun yanı sıra Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattını da kullanıyor. Özel araçlarıyla alana gelmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Avrupa Yakası'nda birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar güvenlik noktalarında yapılan aramaların ardından alana giriş yaptı. Metro ile gelenler ise sloganlar atarak alana girdi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri hoparlör ile seçim müzikleri çalarken, bazıları ise Türk Bayrağı ve Ak Parti bayraklarıyla alana girdikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge katılanların sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu açıkladı.

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