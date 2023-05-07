İstanbul'da Büyük Miting Sonrası Yoğunluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi bitiminde vatandaşların miting alanından ayrıldıkları sırada yoğunluk oluştu. Vatandaşlar miting alanından yürüyerek ayrıldı. Yenibosna metrobüs durağına gelen vatandaşlar zaman zaman metrobüs üst geçidi üzerinde sıkışıklık yaşanmasına neden oldu. Metrobüse binmek isteyenler, merdivenlerde bir süre bekleyerek durağa indi. Atatürk Havalimanı Metro istasyonu girişinde de yoğunluk oluştu.

- İstanbul