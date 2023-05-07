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İstanbul'da Büyük Miting Sonrası Yoğunluk

İstanbul'da Büyük Miting Sonrası Yoğunluk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi sonrası metrobüs durakları ve metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi sonrası metrobüs durakları ve metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi bitiminde vatandaşların miting alanından ayrıldıkları sırada yoğunluk oluştu. Vatandaşlar miting alanından yürüyerek ayrıldı. Yenibosna metrobüs durağına gelen vatandaşlar zaman zaman metrobüs üst geçidi üzerinde sıkışıklık yaşanmasına neden oldu. Metrobüse binmek isteyenler, merdivenlerde bir süre bekleyerek durağa indi. Atatürk Havalimanı Metro istasyonu girişinde de yoğunluk oluştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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