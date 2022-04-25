İstanbul'da 'Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim - Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı' başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Programlar ülke genelindeki bütün çocukların aynı doğrultuda ve aynı değerlerle tabii ki kişisel gelişim ve öğrenme ritimleri, sosyal ve kültürel çevreleri dikkate alınarak öğretmenlerin uzmanlığında çok yönlü yetiştirilmeleri ancak programlarla mümkündür." dedi.

Yazıcı, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde düzenlenen "Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim - Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde ilköğretimin önemini anlattı.

İlköğretimin ülkelerin toplumsal, ekonomiksel ve sanayi gelişimlerinin itici gücü zaman zaman da ülkedeki bütün sorunların ana çözüm kaynağı olarak görüldüğünü aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Ülkemizin de belki Kurtuluş Savaşı hengamında 1921 yılında Heyet-i İlmiye'yi toplamasının da nedeni budur. Beraberinde 1926'ya kadar çeşitli vesilelerle ilköğretim başta olmak üzere birçok boyutta ele alınmasının da temel nedeni budur. O ortamda ilkokulun 4 yıldan 5 yıla çıkarılması da tesadüf değildir. Devam eden süreçte 1921-1926 arasındaki farklı gelişmeler ve tartışmalardan sonra 1939'da tekrar Eğitim Şurası'nın toplanması bunların hepsi ilköğretimi esasa oturtan bir aşamadır." diye konuştu.

Yazıcı, ilköğretime yüklenen anlama dikkati çekerek, ülke genelinde okul öncesinde ortaya konan hedeflere vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının da İstanbul'a okul öncesi eğitimi desteklediğini hatırlatan Yazıcı, İstanbul'da 1000 anaokulu yapımının hedeflenmesinin de bunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, çalıştayın çok yönlü gelişim aşamalarında yeni bir yol haritası oluşturacağını ifade etti.

Çalıştayda ortaya konacak 8 boyutun ilköğretimi çok yönlü olarak kapsadığını dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"İlköğretim programlarındaki zamanın ruhunun gerektirdiği değişimler yapılmaktadır. Okuldaki programlar ülkelerin zaten ortaya koymak istedikleri insan modelinin çok yönlü olarak tartışıldığı, eğitimin açık ve gizli işlevlerinin ele alındığı yeni perspektifler sunar. Bu yönüyle programlar ülke genelindeki bütün çocukların aynı doğrultuda ve aynı değerlerle tabii ki kişisel gelişim ve öğrenme ritimleri, sosyal ve kültürel çevreleri dikkate alınarak öğretmenlerin uzmanlığında çok yönlü yetiştirilmeleri ancak programlarla mümkündür."

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise çalıştay süresince konunun uzmanlarının tartışacağını belirterek, "İnşallah hayırlı sonuçlar elde edecekler. Ben de şimdiden sonuç raporunu merak ediyorum. Eğitim insan hayatının en önemli faaliyetlerinden biri, aynı zamanda o toplumların kalkınmasında ilerlemesinde temel taşlardan biridir. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konunun hele hele temel eğitim konusunun çalıştayda ele alınması bizim için çok kıymetlidir." dedi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfi Kenan, Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cihangir Doğan da çalıştaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayın açılış töreninde Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu da Prof. Dr. Mustafa Uslu yönetiminde bir performans sergiledi.

Çalıştay

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı iş birliğiyle düzenlenen çalıştay 4 gün sürecek.

Çalıştayda, "Okul Öncesinden İlkokula Geçiş", "İlkokulda Ölçme ve Değerlendirme", "İlkokula Öğretmen Yetiştirme / Fakülte Okul İş Birliği (Staj ve Projeler)", "İlkokulda Eğitim Yönetimi ve Denetimi", "İlkokulda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", "İlkokuldan Ortaokula Geçiş", "İlkokulda Rehberlik Hizmetleri" ve "İlkokul Öğretim Programları" başlıklarında toplantılar yapılacak.

Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ile ilgili sorunların tartışılacağı çalıştayda, geleceğe yönelik çözümler aranacak.