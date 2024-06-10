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İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

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İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT), yarından 14 Haziran'a kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Frankenstein 32 kısım Tekmili Birden", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Acaibü'l Temaşa", Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde ise "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunları sahneye konulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ise Harbiye Cemil Topuzlu Açik Hava Sahnesi'nde 12 ve 13 Haziran'da "Fosforlu Cevriye" müzikali, 14 Haziran'da da "Tartuffe" oyunu sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 13 Haziran'da "İzahlı Müzik Saati: Şeddiaraban" konseri, 14 Haziran'da ise "6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Ödül Töreni ve Gala Gecesi" ile "Sazların Rengi Longalar ve Sirtolar" etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Megadeth KüçükÇiftlik Park'ta

Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Nazan Öncel 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.

KüçükÇiftlik Park'ta, 12 Haziran'da ABD'li thrash metal grubu Megadeth, 14 Haziran'da da Paptircem ve Ayça Özefe konserleri gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 12 Haziran'da John Surman Quartet konseri gerçekleştirilecek.

CRR'de 13 Haziran'da İlber Ortaylı'nın anlatımı ve Mert Süngü'nün düzenlemeleriyle "Levante" konseri düzenlenecek. Anadolu hikayelerini anlatan eserlerin seslendirileceği konserde Lorenzo Gugale keman, Fabiano Merlante lavta, Coşkun Karademir bağlama ve kopuz, Cenk Erdoğan perdesiz gitar, Burcu Karadağ ise ney ile sahnede yer alacak.

CRR 14 Haziran'da Dan Wilson, 15 Haziran'da ise Münih Filarmoni Solistleri konserlerine ev sahipliği yapacak.

Devam eden sergiler

Rami Kütüphanesi'nde bugün açılan Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının ilk sergisi, 23 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Türk İslam Eserleri Müzesi'nde 8 Haziran'da açılan "Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları" ve "Osmanlı Dönemi Suriye Lübnan Dokumaları" sergileri, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Yedi Hilal Derneğinin Gazze'de yaşananlara farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde 21 Haziran'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Esenler'de açılan "Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi", 30 Haziran'a kadar sanat meraklılarının ziyaretine açık olacak.

Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde 6 Haziran'da ziyaretçilerle buluşan "Dokunmuş Hazineler: Osmanlı Sarayı'ndan Halı ve Kumaşlar" sergisi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'ın İstanbul Modern'de açtığı ilk kişisel sergisi "Senin beklenmedik karşılaşman", 9 Şubat 2025'e kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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