İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

İstanbul, bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere birçok etkinliğe sahne olacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 18-22 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Hepyek", 20- 22 Kasım'da Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)", 20-23 Kasım'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Edebi Barış" ve 23 Kasım'da Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde çocuk oyunu "Masal Yolu"nu sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 19-22 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Bursa Şehir Tiyatrolarının "Kısa Süren Saltanat", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yoldan Çıkan Oyun", Ümraniye Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Uçurtmanın Kuyruğu", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "İkinci Perdenin Başı" oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Ayrıca "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" oyunu yarın iki seans olarak Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, "Oscar", 20 ve 22 Kasım'da Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde,"Yenilmez" 22 Kasım'da Fatih Sultan Mehmet Kültür (FSM) Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde izlenebilecek.

Konserler ve müzikaller

İlk kez Türk tiyatrosunun duayeni Nejat Uygur tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" müzikli oyunu, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından bu akşam AKM'de izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle hazırlanan "Türkü Derlemeciliğinin 100. Yılı Özel Konseri- İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu", 19 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek. Uğur Kaya'nın yöneteceği konserde solistler Seher Çelik, Hamdiye Efeoğlu, Elif Avcı, Gökhan Temur, Cumali Özkaya ve Onurcan Bora da sahne alacak.

William Shakespeare'in ölümsüz trajedileri ve Truva mitolojisinden alıntılarla 45 genç oyuncunun yer aldığı "Spiritua" gösterisi, 20 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı'nın üstlendiği "Irak Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler Konseri", İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından 21 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında 21 Kasım'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda "Öğretmenler Günü Konseri" düzenlenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri "La Boheme"i 22 Kasım'da AKM'de sanatseverlerle buluşturacak.

PRJCT360'ın hazırladığı ve My Ticket'ın organize ettiği "Nina Dans Gösterisi", 22 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Berlinli Pink Turns Blue grubu, dünya çapında elde ettiği başarıların ardından yeni stüdyo albümü "Black Swan"ın turnesi kapsamında 22 Kasım'da Roxy Club'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından "Miras" gösterisi, AKM'de 23 Kasım'da sahnelenecek.

Pera 77'de 21 Kasım'da Duygu Tarhan, 22 Kasım'da Evrim Özşuca Quartet sahne alacak.

Festivaller

İstanbul Modern Sinema, Locarno Film Festivali'nin seçkisini İstanbul'da sinemaseverlerle buluşturacak. Bu yıl festivalden ödülle dönen yapımların da yer aldığı 10 filmlik seçki, 23 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'da ilk kez gösterilecek.

"Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali", 20 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda başlayacak. Festivalin 10. yılına özel film gösterimleri, paneller, masterclass, söyleşi ve Tek Plan Masa gibi birçok etkinlik 10 gün boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Uluslararası Sinema Derneğince düzenlenen "3. Milli Sinema Günleri", 22-23 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

29. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Kasım'a kadar tiyatro, dans ve performans sanatlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyor. Festival programına "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) bugün ve yarın "Baba" oyunu Turkcell Platinum Sahnesi'nde, "Afife" Turkcell Sahnesi'nde, Onur Gökçek'in stand up gösterisi yarın touche by N Kolay'da, "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunu %100 Stüdyo'da, başrolleri Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı "Don Quixote" müzikali 19 ve 20 Kasım'da Turkcell Sahnesi'nde, "Terapist" oyunu 20 Kasım'da %100 Stüdyo'da sahnelenecek.

Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman 19 Kasım'da, kendine özgü performansıyla dikkati çeken Rişe Özkan 20 Kasım'da, caz dünyasının başarılı isimlerinden Kerem Görsev 21 Kasım'da touche by N Kolay'da konser verecek.

Kariyerindeki 30. yılına özel bir turneye çıkan Candan Erçetin 21 Kasım'da, Mercury Prize ve BRIT Ödülleri'ne aday gösterilen şair, oyun ve roman yazarı müzisyen Kae Tempest, 22 Kasım'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Cem Yılmaz, "CMXXIV" gösterisiyle 23 Kasım'da Turkcell Sahnesi'nde performans sergileyecek.

Sergiler

Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutarak, miraslarını yaşatmayı amaçlayan "Yankılar" sergisi, 27 Kasım'a kadar AKM'de izlenebilecek.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki "James Cameron Sanatı" sergisi, 28 Şubat 2026'ya kadar usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlere uzanan yaratım sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl "Üç Ayaklı Kedi" başlığıyla düzenlenen 18. İstanbul Bienali, 23 Kasım'da sona erecek.

"Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek. Salt Beyoğlu ise 1 Mart 2026'ya kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisini ağırlıyor.

Pera Müzesi'ndeki "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür'ün, Hazreti Muhammed'in hadislerinden ilham alarak hazırladığı eserlere yer verilen "Tesbihat" sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 30 Kasım'a kadar görülebilecek.

İranlı sanatçı Seyed Davoud'un yeni eserlerinden oluşan "Kain'at" sergisi, 20 Kasım'da tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açılacak.

TÜYEK Yazma Eserler Koleksiyonlarında yer alan müellif nüshaları başta olmak üzere pek çok yazma eserin görülebildiği "Füsus'tan Fütuhat'a Muhyiddin İbnü'l-Arabi ve Eserleri Sergisi", 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gaye Özen'in "Hayatiyet" adlı tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan sergi 29 Kasım'a kadar Zeyrek Akademi'de, 10 sanatçının eserlerine yer verilen "Adlandırılamayan" sergisi 30 Kasım'a kadar Yapı Kredi bomontiada Galeri'de görülebilecek.

Ali Kazma'nın kitap, yazı ve bilginin izini süren video ve fotoğraf işlerini bir araya getiren "Aklın Manzaraları" sergisi 1 Şubat 2026'ya kadar, çağdaş Türk sanatının öncü isimlerinden Ömer Uluç'un "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi 12 Aralık'a kadar İstanbul Modern'de açık olacak.