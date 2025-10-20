İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta konserden sergiye, tiyatro oyunundan performans gösterisine birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 22-25 Ekim'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Ümraniye Sahnesi'nde "Yatak Odası Komedisi", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "İkinci Perdenin Başı", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yoldan Çıkan Oyun", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Köpek Kalbi ve 25 Ekim'de Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunlarını beğeniye sunacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün "Beş Mevsim" dans gösterisi, yarın "Ahududu" tiyatro oyunu, 23 ve 25 Ekim'de "Kuğu Gölü" balesi ve 24 Ekim'de "Deliriyum" dans gösterisi izlenebilecek.

AKM Yeşilçam Sineması'nda bugün, 22 ve 23 Ekim'de "Köylüler", bugün ve 22 Ekim'de "Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında", bugün ve 23 Ekim'de "Hayaller", 22 Ekim'de "Yeni Baştan", 23 Ekim'de ise "Chuck'ın Hayatı" filmleri beyazperdede olacak.

"İhale Bana Kaldı" adlı oyun 25 Ekim'de House Of Performance Alt Sahne'de, "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" oyunu da 24 Ekim'de Maximum Uniq Açık Hava'da sahnelenecek.

"29. İstanbul Tiyatro Festivali" bugün başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "29. İstanbul Tiyatro Festivali", bugün başlıyor. Festival bu sene 6 uluslararası, 10 yerli oyunla tiyatroseverleri ağırlayacak.

Bugünün tiyatrosuna farklı soluklar getirecek yeni yerli yapımlardan bir seçkiye yer verilecek etkinlik, 22 Kasım'a kadar devam edecek.

"Birlikte Dans Ediyoruz: Türkiye Down Sendromu Derneği Dans Gösterisi" bugün, "Scapino Ballet Rotterdam: Katedral, Arvo Part'le Bir Akşam" bugün ve yarın, "Biz Kimiz?" 22-23 Ekim'de, "Hamlet" 24-25 Ekim'de, "Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri" 25-26 Ekim'de, "Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan'ın Dolabı" oyunu da 26 Ekim'de sahnede olacak.

"Ars Electronica" yarın Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

Yarın başlayacak uluslararası medya sanatı festivali "Ars Electronica", 28 Ekim'e kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle olacak.

Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle gerçekleştirilecek festival, sergi, mekansal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyelere uzanan geniş bir programla ziyaretçileri karşılayacak.

Mekanı titreşim ve rezonansla dönüştüren hipnotik kinetik heykeli "Cycloid-E" ile "Cod.Act", elektromanyetik dalgaları, şelaleyi andıran ışık ve ses performansına dönüştüren Marc Vilanova'nın "Cascade"i, hiper-gerçeklik ve yapay zeka üzerine düşündüren Martyna Marciniak'ın "Anatomy of Non-Fact"ı, iklim krizini canlı alg kültürleri aracılığıyla görünür kılan Noor Stenfert Kroese'nin "Fading Colours" enstalasyonu bu yılki edisyonda öne çıkan eserler arasında yer alacak.

"Universal Everything" ise izleyiciyi hareketle etkileşime giren, bedenin jestleriyle şekillenen bir dijital evrenin parçası olmaya davet ediyor.

Türkiye'den genç yetenekleri de ağırlayacak festivalde sergiye eşlik eden canlı performanslar, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca "bit.studio"nun doğanın ritmini dijital formlarla kaynaştırdığı "Flock Off" isimli performansı katılımcıların beğenisine sunulacak.

Konserler

Volkswagen Arena'da 24 Ekim'de "adidas Originals Presents: The Sound of Superstar" kapsamında İngiliz elektronik müzik grubu "Clean Bandit, Dolu Kadehi Ters Tut ve M Lisa müzikseverlerle buluşurken, 25 Ekim'de Hırvat piyanist Maksim Mrvica dinleyici karşısına çıkacak.

İspanyol-İngiliz müzisyen Gizmo Varillas 26 Ekim'de Babylon'da hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz müzik grubu "Shame" 26 Ekim'de Blind İstanbul'da konser verecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Kenan Doğulu, 22 Ekim'de Edis, 23 Ekim'de Ziynet Sali, 24 Ekim'de Yıldız Tilbe, 25 Ekim'de Göksel, 25 Ekim'de Sena Şener konser verecek.

Dilek Türkan, "Akustik Geceler" konseriyle yarın Swissotel The Bosphorus'ta izleyiciyle buluşacak.

AKM'de yarın "Bir Milletin Sesi Işığın Yolunda 90. Yıl", 24 Ekim'de "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Cumhuriyet Bayramı Konseri", 25 Ekim'de "Fetihten Günümüze: Bir Tarih Yolculuğu Mehter Konseri", 26 Ekim'de ise "Cumhuriyet Bayramı AXA Türkiye Konseri" ve "Amca'ya Selam İlhan Şeşen Anısına" konserleri gerçekleşecek.

Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi 24 Ekim'de Günay Restaurant İstanbul'da, Kamuran Akkor Nossa Costa'da, Ferhat Göçer 25 Ekim'de Zorlu PSM'de, Derya Bedavacı da 22 Ekim'de Jolly Joker Atakent Tema'da konser verecek.

Sergiler

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Tanık" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi İstanbul'da misafirlerini ağırlıyor. Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğinde Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50'ye yakın fotoğraf yer alıyor. Sergi, 24 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Emel & Hüseyin Türkmen Sanat Evi'nin hazırladığı "Müzehher" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Tezhip eserlerinin izleyiciye sunulduğu sergide, Emel & Hüseyin Türkmen Sanat Evi'nde eğitimlerini sürdüren "Altından Haleler" ekibinden 62 öğrencinin 7 yılda ürettiği 171 eser yer alıyor.

Sanatçı Ali Emre Kaymak'ın "Sarnıç" adlı resim sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) restore ettiği Gülhane Parkı'ndaki Gülhane Sarnıcı'nda açıldı.

Sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, Artweeks Istanbul'un 12. edisyonunda sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Hicran Aksöz'ün üstlendiği İyilik İçin Sanat Derneği sergisi, The Ritz-Carlton Residences B Blok'ta ziyarete açıldı.

Sanatçı Berrin Yapar Ünal'ın hat sergisi "Ayna", Fatih'teki Kadırga Sanat Galerileri'nde 24 Ekim'e kadar görülebilecek.

Gazze ve Filistin'in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50'den fazla sanatçının eserlerinin bir araya geldiği "Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut", Depo İstanbul'da 8 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı'nın üstlendiği "Birbirine Karşılık Gelen İşaretler" sergisi, Lale Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde 22 Mart 2026'ya kadar görülebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği "18. İstanbul Bienali", bu yıl alışılmış bienal formatlarının dışına çıkarak üç yıla yayılan özgün yapısıyla sanatseverlerle buluşuyor. Küratör Christine Tohme'nin "Üç Ayaklı Kedi" başlığı altında kurguladığı bienalin ilk ayağı, 23 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.