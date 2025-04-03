İstanbul'da 'Boykot' Çağrıları Üzerine Soruşturma: 11 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 zanlıya ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Başsavcılıkça kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen 11 şüpheli hakkında, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 zanlı hakkında hazırlanan sevk yazısında, şüphelilerin sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından "boykot çağrısı" adı altında yaptıkları paylaşımlar suretiyle "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediklerinin tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

Yazıda, somut olayda şüphelilerin eylemlerinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmayı engelleyici boyuta ulaştığı, "nefret ve ayrımcılık" suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu belirtildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların tahkir edici nitelikte olduğu kaydedilen yazıda, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmaya elverişli olduğu değerlendirildiğinden, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun da unsurları itibarıyla oluştuğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Yazıda, bu kapsamda şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması ile kaçma ve delil karartma şüphesi nazara alınarak adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili olarak "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlıdan 11'i yakalanmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 11 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.