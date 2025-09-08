AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Gazze'deki Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybeden ve okula gidemeyen çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenledi.

Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, alana yerleştirilen boş sıralara, saldırılarda ölen Gazzeli çocukların fotoğraflarını koydu. Etkinlikte "Bu sıralar boş çünkü İsrail çocukları öldürdü" yazılı pankartlar da açıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, yaptığı basın açıklamasında, bugün Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılının başladığını ancak Gazze'deki çocukların eğitim ve yaşam gibi temel haklardan mahrum olduğunu söyledi.

Yüce, "Gazze'de binlerce masum çocuk, okul sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Katil İsrail, çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı." dedi.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu okulların yerle bir edildiğini belirten Yüce, şöyle konuştu:

"Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim insanlığın en temel hakkıyken, Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler, AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız. Her boş sıra Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Filistin davasını savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır." sözünü hatırlatan Yüce, milyarlarca dolarlık bütçelere sahip uluslararası örgütlerin Gazze'de yaşananlara engel olamadığını dille getirdi.

Yüce, "Çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir." ifadesini kullandı.