İstanbul'da Boğazı Kesilerek Öldürülen Özbek Kadının Cinayet Şüphelisi Gözaltına Alındı
Fatih ilçesinde evinde ölü bulunan Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova'nın cinayet şüphelisi, kaçtığı ülkesi Özbekistan'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek adli yardım talep edildiği belirtildi.
Aksaray Mahallesi'nde 20 Eylül'de Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova'nın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 17 Eylül'de Akhmadova ile eve giren, bir gün sonra binadan yalnız ayrılan şüpheliyi araştırdı.
Ekipler, şüphelinin bir ay önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiğini, cinayetin ardından tekrar döndüğünü tespit etti.
Kimliği belirlenen Özbekistan uyruklu şüpheli Akmaljon Rustamovıch Shernazarov'un (46) yakalanması talebi, bu ülkenin adli makamlarına iletildi.
Shernazarov Özbekistan'da gözaltına alınırken, iki ülke arasında adli yardımlaşma süreci devam ediyor.
Akhmadova, kendisinden haber alamayan bir arkadaşının durumu ev sahibine bildirmesi üzerine 20 Eylül'de çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde ölü bulunmuştu.