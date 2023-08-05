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İstanbul'da Boğazdaki Teknelere Denetim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz-Liman Şube Müdürlüğü ekipleri 'İstanbul Huzur' denetimleri kapsamında boğazda bulunan tur ve eğlence teknelerine yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer yansıtan bir yata 6 bin 900 lira ceza yazıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz-Liman Şube Müdürlüğü ekipleri 'İstanbul Huzur' denetimleri kapsamında boğazda bulunan tur ve eğlence teknelerine yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer yansıtan bir yata 6 bin 900 lira ceza yazıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'İstanbul Huzur' denetimleri kapsamında boğazda bulunan tur ve eğlence teknelerine yönelik denetim yaptı. Fatih, Eminönü, Beşiktaş ve Üsküdar açıklarında yapılan denetimler sırasında teknelerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Yabancı uyruklu yolcuların pasaport ve kimlikleri tek tek kontrol edildi. Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer yansıtan bir yata 6 bin 900 lira ceza uygulandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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