İstanbul'da Bisikletli Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Cezası

ÇANAKKALE'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e (23) kamyoneti ile çarpıp ölümüne neden olan Sezai Çekiç'in (56) 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı ve Güneş'in ölüm tarzı ve suçun işlenmesinde diğer özellikler ile sanık Çekiç'in kusurunun yoğunluğu göz önünde bulundurularak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezanın verildiği belirtildi.

Kaza, 28 Nisan 2024'te saat 19.00 sıralarında Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. Sezai Çekiç yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. 5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan Sezai Çekiç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EHLİYETİ DE GERİ ALINDI

Sezai Çekiç hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması, 13 Haziran'da görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Zeliha Güneş'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Avukatların dinlemesinin ardından kararını açıklayan hakim, sanık Sezai Seçkin'in 'Taksirle ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak sanığın yargılanma sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezasında 'takdiri indirim yapılıp', cezası 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirildi. Hakim ayrıca kazada asli kusurlu olduğu belirlenen Seçkin'in sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verdi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, dosya kapsamında bilirkişi raporlarında ve özellikle Adli Tıp Kurum (ATK) Trafik İhtisas Dairesinin raporunda da belirtildiği üzere kazanın oluşumunda sanık Sezai Çekiç'in asli ve tam kusurlu olduğu anlaşıldığına yer verildi. Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı ve Zeliha Güneş'in ölüm tarzı ve suçun işlenmesinde diğer özellikler ile sanıktaki kusurun yoğunluğu, kazanın oluşumunda Zeliha Güneş'in kusurunun bulunmadığı kararda yer aldı. Dosya kapsamındaki tespitler bir bütün olarak göz önüne alınarak, sanığın sübut bulan eylemine binaen TCK'nun 85/1. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle teşdiden sanığın cezalandırılmasına karar verildiği gerekçeli kararda yer aldı.