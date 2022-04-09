İstanbul'da bisikletiyle uyuşturucu satan yabancı uyruklu kişi yakalandı - Haberler

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İstanbul'da bisikletiyle uyuşturucu satan yabancı uyruklu kişi yakalandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da bisikletiyle uyuşturucu satan yabancı uyruklu kişi yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Ekiplerin istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Eyüpsultan'da bir evde kaldığı belirlendi.

Evinden bisikletiyle çıktığı sırada yakalanan şüphelinin üst aramasında herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

Şüphelinin bisikletinde yapılan aramalarda ise bisiklet borularının arasında gizlenmiş 10 fişek halinde bonzai, ayrı ayrı paketlenmiş 8 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kokain bulundu.

Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Eyüpsultan, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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