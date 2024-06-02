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Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği İstanbul'da pedal çevirdi

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Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği üyeleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da pedal çevirdi.

Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği üyeleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da pedal çevirdi.

Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde toplanan dernek üyeleri ve çok sayıda bisiklet sürücüsü, çevre duyarlılığına dikkati çekmek için geri dönüşüm kutularına atık bıraktı.

Daha sonra numaralarını alarak sıraya giren bisiklet sürücüleri, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile fotoğraf çektirdi.

Bisiklet turu, polis ekipleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçildikten sonra Üsküdar Harem'de son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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