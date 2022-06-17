İstanbul'da biriktirilen plastikler Ağrı'da oyun parkına dönüştürüldü

Geri dönüştürülmüş plastik atıklar Ağrı'da oyun parkı oldu"

AĞRI - OMO'nun "İyilik için Kirlenmek Güzeldir" projesiyle plastik atıkları oyun parkına dönüştürmek ve bir parka erişimi olmayan çocuklarla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği projenin ilk parkı Ağrı'nın Uzunyazı Köyü'nde açıldı.

"İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir" diyerek geri dönüşüm yapılan bir dünya hayaline destek veren OMO, plastiklerin atığa değil çocuklar için oyun parkına dönüşmesi amacıyla Nisan ayında "Değişim Sensiz Olmaz" çağrısında bulundu. Bu çağrıyla marka Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz Belediyelerinde bulunan ilk ve orta okulların önüne yerleştirdiği İyilik için Kirlenmek Güzeldir Geri Dönüşüm Kutuları'yla herkesi atıklarını ayrıştırmaya davet etti. İki aylık süreçte toplanan 196 kilo geri dönüştürülebilen plastik atıkla hayata geçirilen ilk İyilik için Kirlenmek Güzeldir Parkı Ağrı'nın Uzunyazı Köyü'nde çocuklarla buluşturuldu. Birçok oyuncu ve Influencer 'ın da katıldığı açılışta, çocuklar duvarlara resimler çizip kendileri için yapılan parkta doyasıya eğlendi

İstanbul'daki çocuklar plastik, Ağrı'daki çocuklar mutluluk biriktirdi

Unilever Türkiye Çamaşır Bakım Pazarlama Direktörü Duygu Dal, "Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Biz OMO markası olarak 18 yıldır kirlenmek güzeldir diyoruz. Bu strateji doğrultusunda da çocukların açık havada eğlenerek, oynayarak, keşfederek ve hayatı deneyimleyerek yaşaması için anne ve babalara tavsiyelerde bulunuyoruz. "Kirlenmek Güzeldir" sloganını bir adım öteye taşımak istedik. "İyilik İçin Kirlenmek Güzeldir" demeye başladık. Biz bu slogan eşliğinde aslında bir iyilik hareketi başlatıyoruz. Bunun için İstanbul'da Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz Belediyeleri ile çalışmaya başladık. Okul önlerine geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Oradaki öğrenci ve velilerin destekleriyle plastikleri topladık ve o plastikleri toplamamızdaki amaç ise oyun parklarına dönüştürmek. Özellikle oyun parkına erişimi olmayan çocukların olduğu yerlere parkları yapmak istedik. Bugün de bunun ilk aşamasındayız. İlk oyun parkımızın açılışı için buradayız. Bizlerde bu oyun parkının açılışı ile bu çocukların yüzünde biraz da olsa gülümse bırakıyor olacağız." dedi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Dr. Yankı Yazgan, "Çocukların, kendileri için çok değerli bir bilgi ve gelişim kaynağı olan ve yeni keşiflere imkan veren doğayla çok güçlü bir bağı var. Bu yüzden gezegenin ve ekosistemlerin korunmaması çocukların bu konuda kaygı duymasına sebep oluyor. Burada en temel endişe kaynağı 'yetişkinlerin dünyayı, doğayı ve çevrelerindeki insanları önemsemediğini' düşünmeleri. Anne-babalar harekete geçmeleri noktasında çocuklarına destek vermek istemekle onlara fazla sorumluluk yüklememek ve hayatlarına daha fazla stres katmamak arasında kalıyor, sonuçta çocuklarını iklim krizi gibi korkutucu gerçeklerden uzak tutma yolunu arıyorlar. Ancak ebeveynler her ne kadar çocuklarının endişelenmemesi için korumacı bir tavır takınsa da, çocuklar bunu 'önemsememek' olarak algılıyor. Ebeveynleri başta olmak üzere başka insanların eylemsizliği, çocukların değişime inançlarını zayıflatıyor. Bu konular hakkında konuşamayacaklarını düşünüyorlar, akranları tarafından susturulmaktan veya dışlanmaktan çekiniyorlar. Tüm bunlar genel olarak esenliklerini olumsuz etkiliyor. Bu karmaşık duyguların üstesinden gelmeleri için yapılacak en önemli şey ise çocuklarla bu konuları konuşmak ve doğayı ve gezegenimizi önemsediğimizi gerçek ve fark yaratan adımlarla onlara göstermek." ifadelerine yer verdi.

Oyun parkı açılışı için İstanbul'dan Ağrı'ya gelen oyuncu Pelin Akil ise oyun oynadığı çocuklarla yaşadığı anları duygusal ifadelerle anlatarak, çocuklara emanet olan dünya için herkesin için çok şey yapabileceğini dile getirdi.

196 kilo geri dönüştürülmüş plastikten üretilen "İyilik için Kirlenmek Güzeldir Parkı"nın açılış törenine Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpasla, Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, oyuncu Pelin Akil ve Pelin Karahan, Influencer'lar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.