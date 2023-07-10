İstanbul'da birçok iş yeri ve evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Bir tekstil firmasından 480 dolar ve 2 bin 450 euro çalan 67 adet suç kaydı bulunan firari şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da birçok adresten hırsızlık yapan firari hırsız yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da birçok iş yeri ve evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Bir tekstil firmasından 480 dolar ve 2 bin 450 euro çalan 67 adet suç kaydı bulunan firari şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da belli aralıklarla gerçekleşen hırsızlı olayları ile ilgili çalışma başlattı. 30.05.2023 tarihinde B.B. K. isimli şahsın Bakırköy'de bulunan evinden 300-400 TL para ve araç çalındı. 05.06.2023 tarihindeki ikinci hırsızlık olayında ise, Y. S. B. isimli şahsa ait Başakşehir'de bulunan iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleşti. 05.06.2023 tarihinde H. Y. isimli şahsa ait Güngören'de tekstil firmasından 4 bin TL, 480 dolar ve 2 bin 450 euro para çalındı. Polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen Mehmet Can U. Cuma günü Bahçelievler'de yakalandı. Şüphelinin 67 adet suç kaydı ve Küçükçekmece'de gerçekleşen evden hırsızlık olayının aranan ismi olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheli Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.