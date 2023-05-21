İstanbul'da bir siteden bakır kablo çalan şüpheli yakalandı
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İstanbul'da girdiği siteden 320 bin liralık bakır kablo çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da girdiği siteden 320 bin liralık bakır kablo çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'deki bir siteden bakır kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Siteye ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, pikap motosikletle sitenin otoparkına giren bir şüphelinin, aracına yüklediği kablolarla olay yerinden uzaklaştığını belirledi.
Görüntüler üzerinden kimliği belirlenen zanlı Sami İ. (52) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaklaşık 320 bin lira değerinde olduğu belirtilen bakır kabloları çalan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.