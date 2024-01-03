İstanbul'da Bir Kişi Metrobüsün Üzerine Çıkarak İki Durak Gitti

İstanbul'da bir kişinin metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Şehit Mustafa Cambaz Metrobüs Durağı'nda bir kişi panele tırmanarak metrobüsün üzerine çıktı. İki durak metrobüsün üzerinde giden kişiyi Edirnekapı Durağı'nda güvenlik görevlileri fark etti.

Görevliler, şahsı aşağı indirirken, İETT'nin şikayetçi olacağı öğrenildi.

Öte yandan, şahsın metrobüsün üzerine çıkması ve güvenlik görevlilerince aşağı indirilmesi kameralara yansıdı.