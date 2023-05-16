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İstanbul'da bir kişinin döner bıçağıyla araca zarar verme anı cep telefonuyla görüntülendi

İstanbul'da bir kişinin döner bıçağıyla araca zarar verme anı cep telefonuyla görüntülendi

Güncel Haberler

İstanbul Başakşehir'de bir kişinin döner bıçağıyla araca zarar verme anı cep telefonuyla kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Başakşehir'de bir kişinin döner bıçağıyla araca zarar verme anı cep telefonuyla kamerasıyla görüntülendi.

İddiaya göre, 1. Etap Hürriyet Bulvarı'nda motosikletiyle seyreden B.D, birlikte yaşadığı S.B'yi, R.D'nin kullandığı otomobilin içerisinde gördü.

Bir süre sonra otomobili durduran B.D, yanındaki döner bıçağıyla ikilinin bulunduğu araca zarar vermeye başladı.

Araçtan çıkan R.D. ve S.B ile tartışmaya başlayan B.D, çevredeki benzin istasyonuna kaçan ikiliyi takip etti.

Şüpheli B.D, R.D'yi yaralayarak olay yerinde kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan R.D. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin araca döner bıçağıyla zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Başakşehir Hürriyet İstanbul Güncel Haberler

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