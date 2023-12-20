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İstanbul'da bir kişi silah zoruyla kaçırılıp darbedildi

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, 4 şüpheli tarafından silah zoruyla kaçırılarak boş bir arsada darbedildi. Olayın sebebi olarak boşanma davası ve aileler arasındaki husumet gösteriliyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da, bir kişi 4 şüpheli tarafından silah zoruyla kaçırılıp boş bir arsada darbedildi.

Alınan bilgiye göre, L.Y. isimli kişi, 16 Aralık'ta iş çıkışı Esenyurt'ta bulunan evine dönerken 4 şüpheli tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Daha sonra Avcılar'da boş bir arsaya götürülen L.Y. burada darbedildi.

Ertesi gün L.Y'nin Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen kimliği belirsiz şüphelilerce L.Y'nin babası H.Y'ye ait servis aracını kurşunladı.

Olaya ilişkin çalışma yapan polis, geçen yıl evlenen L.Y. ile karısı B.Y. arasında anlaşmazlık nedeniyle boşanma davası açıldığını tespit etti.

Aileler arasında bu nedenle husumet başladığı, B.Y'nin erkek kardeşi R.A'nın eniştesi L.Y'yi telefonla tehdit ettiği ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin, R.A. ile darp olayına karıştığı öngörülen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt İstanbul Aralık Güvenlik Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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