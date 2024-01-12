İstanbul'da bir kargo şubesinde silahlı gasp

İstanbul'da bir kargo şubesinden bir miktar parayı silahla gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih ilçesindeki bir kargo şubesine motosiklet kasklarıyla giren ve iş yerinde gasp eylemi gerçekleştiren 4 kişinin yakalanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 2 motosikletle iş yerine gelen zanlıların, çalışana silah doğrultarak şubede bulunan paraları istedikleri tespit edildi. Eyleminin ardından kaçan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 2'si de haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.