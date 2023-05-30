İstanbul'da bir kafenin yıkım işlemi durduruldu

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İBB'nin Üsküdar sahil yolundaki bir kafeyi yıkım işleminin durdurulmasına karar verdi. Kafe sahipleri, işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. Belediye ekipleri yıkımı durdurdu ve kafenin malzemeleri yeniden dükkana taşındı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Üsküdar sahil yolundaki bir kafeyi yıkım işleminin durdurulmasına karar verdi.

İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin sabah saatlerinde sahilde bulunan bir kafeyi yıkmak istemesiyle gerginlik yaşandı.

Bunun üzerine kararın hukuka aykırı olduğunu belirten kafe sahipleri, işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Kafe sahiplerinin avukatları aracılığı ile yaptığı başvuruyu inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dosya hakkında karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine belediye ekipleri yıkımı durdurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine sloganlar atan çalışanlar kafedeki malzemeleri dükkana yeniden taşıdı.

Olay

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, sabah saatlerinde sahilde bulunan bir kafeyi yıkmak isteyince kafe sahipleri ve çalışanları ile belediye ekipleri arasında gerginlik çıkmıştı.

Zaman zaman arbedeye dönüşen gerginlik sırasında darbedildiğini öne süren İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten şikayette bulunmuştu.

İşletme sahipleri, ellerinde tapularının olduğunu, özel mülk olan alanda İBB'nin yetkisinin bulunmadığını ve yıkımın hukuksuz olduğunu iddia etti.

İBB Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ise ellerine ulaşan mahkeme kararı üzerine kafenin yıkım işlemini gerçekleştirmek istediklerini ifade etmişti.