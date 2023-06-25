İstanbul'da bir iş yerinden sadaka kutusu çalındı

İstanbul Fatih'teki bir iş yerinden sadaka kutusu çalındı. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zanlının iş yerine girip sadaka kutusunu alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

İstanbul Fatih'te bir iş yerinden sadaka kutusunun çalındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Dervişali Mahallesi'ndeki bir dükkana müşteri gibi giren zanlı, iş yeri sahibini bir süre oyaladı.

Zanlı, iş yeri sahibinin kasada olmadığı sırada içerisinde para bulunan sadaka kutusunu alarak hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin iş yerine girmesi ve masadaki sadaka kutusunu alarak uzaklaşması yer alıyor.