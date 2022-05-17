İstanbul'da bir haftada 17 bin göçmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da bir haftada 17 bin göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da bir haftada 17 bin göçmen yakalandı

İSTANBUL Valiliği, kentte son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 bin 116 kaçak göçmenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği, kentte son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 bin 116 kaçak göçmenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da son bir hafta içinde yapılan operasyonlar sonucunda 17 bin 116 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi. Diğer illerdeki operasyonlarda da yakalanarak Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen Afganistan uyruklu 377 kaçak göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Öte yandan işlemleri tamamlanan 183 kaçak göçmen bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine gönderilecek.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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