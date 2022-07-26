İstanbul'da bir genç boğazından bıçaklanarak yaralandı İstanbul Bahçelievler'de bir genç, boğazından bıçaklanarak yaralandı. İstanbul Bahçelievler'de bir genç, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'ta evinde oturduğu arkadaşı C.J.P. (17) tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen Atakan A. (18), dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Yakındaki bir dükkanda çalışan ve sağlık meslek lisesi mezunu olduğu öğrenilen Saliha Arslan, hemen gencin yanına gelerek ilk yardımda bulundu. Çevredekilerin de yardımıyla hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli C.J.P, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, yaralı gencin sokağa çıkarak yardım istediği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel AA / İbrahim Halil Aktürk Bahçelievler İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da bir genç boğazından bıçaklanarak yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.