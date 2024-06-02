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İstanbul'da bir binanın çökmesi sonrası psikososyal destek ekipleri görevlendirildi

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir binanın çökmesinin ardından psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çökme sonrası uzman ekiplerin yıkımdan etkilenen vatandaşlara destek sağladığı ve yaralıların durumunun hastanelerde takip edildiği belirtildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir binanın çökmesinin ardından psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesinin ardından ivedilikle harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile binanın çökmesinin hemen ardından olay yerine giden uzman ekipler tarafından yıkımdan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca yaralı vatandaşların durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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