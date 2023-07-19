İstanbul'da bir baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da bilinmeyen bir nedenle oğluyla tartışan baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Kıraç Osmangazi Mahallesi'nde baba Ertan E. oğlu Umut E. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada bıçak çeken baba, oğlunu 8 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Umut E.'nin hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.