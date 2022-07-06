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Avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bakırköy'de bir avukatı çalıştığı büroda öldürdükten sonra Büyükçekmece'de de bir kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Bakırköy'de bir avukatı çalıştığı büroda öldürdükten sonra Büyükçekmece'de de bir kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan bir avukat, öğle yemeğinden döndüğü sırada bürodaki meslektaşı Servet Bakırtaş'ı yerde kanlar içinde gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Bakırtaş'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis olaydan kısa bir süre sonra Büyükçekmece'de Spotçular Çarşısı'nda Ö.T, isimli bir kadının öldürüldüğü ihbarını aldı.

Yapılan araştırmada her iki olayın failinin de Abdullah T, olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada şüpheli Abdullah T, kısa sürede gözaltına alındı.

Öte yandan, Bakırköy'deki olay yerine gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan Servet Bakırtaş'ın kızı, babasının 2 gün önce kavga ettiği bir müvekkili tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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