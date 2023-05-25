İstanbul'da bir AVM'nin çatısında yangın çıktı

Yangın, saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle İstinye'de bulunan bir AVM'nin çatı katında meydana geldi. AVM'nin çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Yangın sırasında içeride yoğun bir duman olduğunu söyleyen AVM çalışanı Neşe Varol, "AVM içerisinde yoğun bir duman vardı. Bizim girişimiz oraya yakın olduğu için duman sardı AVM'yi. Ama müşteriler hala içerideydi. Bazıları dışarı çıktı ama çoğu müşteri içerideydi. Biz sadece mağazanın ön kapısına doğru alındık. Çünkü arka depo kapısından duman girdiği için içeriye, mecburen öne gelmek zorunda kaldık. Ama şuan içeride duman azaldı. Etkilenen kimsede olmadı. Sadece itfaiye ekipleri müdahale etti yangına. Tahliye işlemi olmadı. Şu an zaten AVM'nin klimaları açık. Havalandırma açık olduğu için dumanda boşaltılmış oldu" dedi. AVM'nin önündeki Taksi Durağı'nda bulunan taksici Suat Durmuş ise, "Biz taksileri yanaştırırken, başlamıştı zaten. Müdahale etti arkadaşlar, içeriden de müdahale ettiler ama baya yandı. İtfaiye geldi, şu anda soğutma işlemi yapıyorlar. Çatı katındaydı, orada şu an tadilat yapıyorlar. Büyük ihtimalle orada bir şey tutuştu" ifadelerini kullandı.

- İstanbul