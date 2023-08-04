Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Bilişim Yöntemleriyle Dolandırıcılık Yapan 24 Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da, bilişim yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmak suçundan aranan 24 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yöntemleriyle çok sayıda kişiyi mağdur eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Sürekli adres değiştiren ve izini kaybettirmeye çalışan hükümlülere yönelik teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Yakalananların çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 buçuk yıldan 13 yıla kadar hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişi, daha sonra cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, bilişim yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmak suçundan aranan 24 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yöntemleriyle çok sayıda kişiyi mağdur eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sürekli adres değiştiren ve izini kaybettirmeye çalışan hükümlülere yönelik teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Yakalananların çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 buçuk yıldan 13 yıla kadar hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişi, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title