İstanbul'da Bilişim Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçlarından Aranan 12 Kişi Yakalandı

İstanbul'da, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından aranan ve bazıları hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 kişi yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından aranan ve bazıları hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bilişim yoluyla işlenen çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve haklarında 2 yıl 1 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.