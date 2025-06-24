İstanbul'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

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İstanbul Avcılar'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki A.A, 14 yaşındaki M.İ'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. M.İ hastaneye kaldırılırken, A.A yakalandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan çocuk ağır yaralandı, 18 yaşından küçük şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Denizköşkler Mahallesi'nde A.A (16) ile yabancı uyruklu M.İ (14) arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, M.İ'yi göğsünden ve bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan M.İ, sağlık görevlilerince Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan M.İ'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra polis ekipleri, şüpheli A.A'yı kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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