İstanbul'da Bıçaklanarak Öldürülen Küçük Mattia'nın Davasında Beraat Tepkisi

İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 4 kişiden 2'sinin beraatine, maktulün ailesi ve avukatı tepki gösterdi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararın okunmasının ardından anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve maktulün bazı yakınları fenalaştı.

Daha sonra adliye önünde basın açıklaması yapan anne Minguzzi, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum." dedi.

Baba Andrea Minguzzi ise 2 sanığın serbest bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, bu kararın hakaret olduğunu savundu.

Adalete inanmak istediğini belirten Andrea Minguzzi, Ahmet için geç olduğunu fakat bütün çocuklar için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ailenin avukatı Ersan Barkın ise yargılanan 4 kişiden 2'sinin 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, 2'si hakkında ise "eylemin içerisinde olmalarına rağmen delil yetersizliği nedeniyle" beraat ve tahliye kararı verildiğini anımsattı.

İstinaf incelemesinde bu kararın mutlaka kaldırılacağını düşündüklerini kaydeden Barkın, şöyle konuştu:

"100 yılı aşkın var olan yargılama geleneğine, içtihat birliğine, bu içtihatlarda ortaya konan iştirakin hangi biçimde gerçekleşeceğine ilişkin var olan kararlara aykırı biçimde verilmiş bir karardır bu. Dolayısıyla bu haliyle kabul edilemez. Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hepimizin evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşayabilmelerine ilişkin bir emsal karardı. Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil."

Davada "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yargılanan B.B. ve U.B'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, bu cezada indirim uygulamamıştı. M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye kararı verilmişti.