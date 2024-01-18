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İstanbul'da Beylikdüzü'nde Yenilenen Vira Kavşağı Hizmete Açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Beylikdüzü'ndeki Vira Kavşağı, hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, insan odaklı bir projenin açılışını yaptıklarını ve trafik sorununu çözen, yaşamı kolaylaştıran bir alanı tasarlamanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenen Beylikdüzü'ndeki Vira Kavşağı, hizmet vermeye başladı.

Açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, insan odaklı bir projenin açılışını yaptıklarını ve trafik sorununu çözen, yaşamı kolaylaştıran bir alanı tasarlamanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

Bölgede yaşayanların ve yolu kullanmak zorunda olanların yaklaşık 14 yıldır trafik sıkıntısı çektiğini kaydeden İmamoğlu, kavşağın 6 caddeyi bağlayan bir yer olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Önemli bir aksı sağlayan bir geçiş noktasıydı. Burayı iyi bir projeyle açmanın, göz bebeğimiz ve bütün İstanbul'a marka olan, hatta İstanbul dışında da artık isim olarak kullanılmaya başlanan 'yaşam vadisi' kavramının doğum yeri olan, bu yaşam vadisini de kesintisiz bir vadi haline getirip, D-100 kanadından sahile kadar, neredeyse 7 kilometre, ayağınıza bir taş değmeden sizi yürüten, koşturan, bisiklete bindiren muazzam bir tasarımın da bütünlükçü yapısını taşıyan bir projeyi bitirmenin keyfini yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, kurdele kesti.

Kaynak: AA / Güncel

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