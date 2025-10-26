Haberler

İstanbul'da Belirli İlçelerde Eylemler 1 Gün Süreyle Yasaklandı

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de çeşitli toplantı ve gösteri eylemlerinin bugün 00.01 itibarıyla 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, provokatif girişimlerin önlenmesi amacıyla getirildi.

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylemlerin bugün 00.01 itibarıyla 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto vb. eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir. Söz konusu eylemlerin, toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart-afiş asılması ve benzeri eylemler, 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
