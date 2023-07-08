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İstanbul'da Beklenen Yağış Başladı

İstanbul'da Beklenen Yağış Başladı

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İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda beklenen yağış, akşam saatlerinde başladı. Kentin Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sağanak nedeniyle vatandaşlar otobüs duraklarına ve caddelerdeki iş yerlerine sığındı. Avrupa Yakası'nda ise Taksim, Sarıyer, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara geçti. Sağanak, kent genelinde aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda beklenen yağış, akşam saatlerinde başladı.

Kentin Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sağanak nedeniyle vatandaşlar otobüs duraklarına ve caddelerdeki iş yerlerine sığındı.

Avrupa Yakası'nda ise Taksim, Sarıyer, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara geçti.

Sağanak, kent genelinde aralıklarla devam ediyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Anadolu Yakası Zeytinburnu İstanbul Güncel Haberler

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