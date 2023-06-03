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İstanbul'da Beklenen Sağanak Yağış Gece Saatlerinde Başladı

Güncel Haberler

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları an be an kaydedildi.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları an be an kaydedildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur yağışı gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar meydandaki çesmenin altına sığınırken caddede trafik yoğunluğu oluştu. O anlar Üsküdar'da böyle görüntülendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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