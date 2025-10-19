İstanbul'da Beklenen Sağanak Yağış Etkili Oluyor

İSTANBUL'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da Cumartesi günü sabah saatlerinde belirli ilçelerde başlayan yağış gece saatlerinde hemen hemen tüm ilçelerde etkisini artırdı. Taksim de yağışın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de etkisini artıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

