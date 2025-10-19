İstanbul'da Beklenen Sağanak Yağış Etkili Oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Cumartesi sabahı başlayıp gece saatlerinde tüm ilçelerde hissedildi. Taksim de yağıştan etkilenen bölgeler arasında yer aldı.
İSTANBUL'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da Cumartesi günü sabah saatlerinde belirli ilçelerde başlayan yağış gece saatlerinde hemen hemen tüm ilçelerde etkisini artırdı. Taksim de yağışın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de etkisini artıran yağmura hazırlıksız yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel