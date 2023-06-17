Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da Beklenen Sağanak Yağış Başladı

İstanbul'da Beklenen Sağanak Yağış Başladı

Güncel Haberler

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sarı kodlu uyarının ardından beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında şiddetli sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Taksim'de de etkili olan sağanak yağmura, sabah saatlerinde işe giden bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden yürürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için ellerinde şemsiyelerle yürüdü. İstanbul'da sağanak yağışın 2 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sarı kodlu uyarının ardından beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında şiddetli sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Taksim'de de etkili olan sağanak yağmura, sabah saatlerinde işe giden bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden yürürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için ellerinde şemsiyelerle yürüdü.

İstanbul'da sağanak yağışın 2 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstiklal Caddesi İstanbul Taksim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title