İstanbul'da Beklenen Sağanak Yağış Başladı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sarı kodlu uyarının ardından beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında şiddetli sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Taksim'de de etkili olan sağanak yağmura, sabah saatlerinde işe giden bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden yürürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için ellerinde şemsiyelerle yürüdü. İstanbul'da sağanak yağışın 2 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL