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İstanbul'da Bebek Acil Hastalarını Hedef Alan Çeteye Darbe: İki Hastane Faaliyetlerine Son Verdi

İstanbul'da Bebek Acil Hastalarını Hedef Alan Çeteye Darbe: İki Hastane Faaliyetlerine Son Verdi
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İstanbul'da 'Yenidoğan çetesi' oldukları iddia edilen kişilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi ile işbirliği yaparak bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk ettiği ve ölüm olaylarına neden olduğu tespit edildi. İddianamede yer alan iki özel hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

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