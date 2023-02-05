İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhaletefi nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz- Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı- Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerinin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel