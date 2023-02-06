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İstanbul'da bazı üniversiteler eğitime bir günlük ara verdi

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İstanbul'da bazı üniversiteler eğitime bir günlük ara verdi

İstanbul'daki bazı üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle sınavları erteleme kararı alırken, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil ilan etti.

İstanbul'daki bazı üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle sınavları erteleme kararı alırken, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil ilan etti.

Bahçeşehir Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-7-8 Şubat'ta yapılması planlanan bütünleme sınavlarını ertelediğini duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat günü olumsuz hava şartlarından dolayı derslerin çevrim içi yürütülmesi kararını aldıklarını bildirdi.

Bilgi Üniversitesinden yapılan duyuruda, 6 Şubat Pazartesi İngilizce hazırlık programında eğitime ara verildiği açıklandı.

Türk-Alman Üniversitesi de 6 Şubat'ta üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan bilgilendirmede, "Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile çalışanlarımız 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinlidir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Teknik Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi İsmail Koyuncu İstanbul Güncel Haberler

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