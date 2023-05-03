İstanbul'da bazı STK'lar Raşid el-Gannuşi'ye özgürlük talebi için bir araya geldi

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tunus'ta tutuklanan Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye özgürlük taleplerini yinelemek için toplandı.

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tunus'ta tutuklanan Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye özgürlük taleplerini yinelemek için toplandı.

Fatih'teki Mazlumder Genel Merkezindeki toplantı ÖZGÜRDER, İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Hukukçular Birliği, Hukukçular Derneği ve İnsan ve Değer Hareketi'nin önderliğinde düzenlendi.

Toplantıda, Tunus hükümeti tarafından tutuklanan Raşid el-Gannuşi'nin özgür kalması talebi tekrarlandı.

Toplantıya katılan Raşid el-Gannuşi'nin kızı akademisyen Sümeyye Gannuşi, 100'e yakın polisin evlerinin çevresini sardığını ve 2 saat boyunca evde arama yapıldığını anlattı.

Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanma sebebinin, sosyal medyada yayınlanan bir görüntü olduğunu belirten Gannuşi, "Bu görüntü, iftardan sonra yapılan bir sohbette söyledikleri, içinden cımbızlanarak alınan sözlerdi. Babamın söylediği 'Ülkede İslamcılar, solcular, partiler ve farklı düşünenler olmasa bu ülke iç savaşa sürüklenir.' idi. 'Ülkeyi iç savaşa sürüklemek istiyor.' töhmetiyle tutuklandı." diye konuştu.

Gannuşi, sosyal medyadaki görüntülerin cümle içindeki kelimenin kırpılmasıyla oluşturulduğunu ifade ederek, "İslamcılar, solcular, muhalifler olmasa ülke iç savaşa gider kavramından, solcuları çekince, 'İslamcılar olmasa ülke iç savaşa gider.'. Yapılan itham o kadar komik ki Tunus'ta insanların alay konusu olmuş durumda." dedi.

Videonun aslının da kesilen videonun da medyada olduğunu belirten Gannuşi, sözlerine şöyle devam etti:

"Kays Said taraftarlarının üstüne oynadığı eksik bölüm de ortada. İnsanlar, 'Siz, bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz?' diyor. Kimliğini bildiğimiz bir insan, Tunus'ta yaptıkları ve söylediklerini açık açık herkesin önünde yapmış bir insan. Siz şimdi söylediği bir şeyi bahane olarak aldınız, kestiniz. İnsanlar kesileni de aslını da biliyor. Bunu yapanlar gerçekten rezil duruma düşmüş durumda. Şiddet karşıtı biri, videolarla terörist, ülkeyi bölmek isteyen, ayrılık tohumları eken biri olarak tanıtılmaya çalışılıyor."

Sümeyye Gannuşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde hürriyetlerin tesisi ve demokratik bir sistemin oturması için çok sıkıntılı bir dönem yaşadık. Bu 12 yıl içinde en azında bütün git gellere rağmen, bir anayasa tesisine imkan tanındı, 3 tane bağımsız seçim yapıldı ve demokratik bir sistem uygulanabilir konuma geldi."

Tunus'ta 17 Nisan'da gözaltına alınan Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından 20 Nisan Perşembe günü tutuklanmıştı.